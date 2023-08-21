Роскомнадзор не смог закупить оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) (подведомствен Роскомнадзору) не смог приобрести оборудование для контроля радиочастотного спектра. ГРЧЦ признал несостоявшимися две закупки на сумму около 1 млрд руб., так как не было подано ни одной заявки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Закупки разместили в конце апреля. 18 мая по обеим сформировали протоколы, согласно которым их признали несостоявшимися. Одна из закупок на 777,2 млн руб. подразумевала покупку подвижных технических комплексов радиоконтроля на 22 машинах для работы в Крыму. Вторая закупка на 208,4 млн руб. предполагала поставку стационарного малогабаритного технического комплекса радиоконтроля. Из описания следует, что комплекс включал антенно-фидерное коммутационное устройство, аппаратно-программные средства и мачтовое оборудование, а также термошкаф, «оборудованный системами кондиционирования, пожаротушения и сигнализации».

Представитель ГРЧЦ заявил изданию, что радиоконтрольное оборудование нужно для фиксации нарушений при использовании радиочастот, радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в регионах. Почему не состоялась закупки, он не сказал. По словам источника «Ведомостей», причиной могло быть то, что никто из поставщиков не сумел предложить оборудование, подходящее под технические требования.

В мае сообщалось о планах ГРЧЦ закупить оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра. Стоимость тендеров составила 1,77 млрд руб. Оборудование планировалось поставить в местные отделения ГРЧЦ в Крыму, Севастополе и Ростове-на-Дону.

Лаура Кеффер