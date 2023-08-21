Глава Удмуртии: плана по миллиону тонн зерна не достигнем по «понятным причинам»

Удмуртия не достигнет плана по миллиону тонн зерна в 2023 году по «понятным причинам». Об этом рассказала сегодня, 21 августа, глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Наш прогнозный показатель — 580 т. Зерна хватит, чтобы обеспечить кормовую базу, страховой запас и семенной фонд для урожая будущего года. Кормовых, с учетом переходящего остатка, достаточно»,— рассказал глава региона.

В настоящее время ведутся работы по заготовке трав, а впереди предстоит уборка кукурузы.

Напомним, разработать программу «Миллион тонн зерна» поручил глава Удмуртии в 2022 году. Тогда же ожидалось, что валовый сбор зерна превысит 700 тыс. т, а эксперты заявляли, что достичь такого показателя возможно в течение ближайших пяти лет. В 2023 году в результате засухи убытки понесли аграрии из 24 районов республики. Всего потеряно больше 19% от общей площади урожая.