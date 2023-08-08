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Больше 19% площадей урожая потеряли в Удмуртии из-за засухи

В Удмуртии в результате засухи понесли убытки аграрии из 24 районов республики. Всего потеряно больше 19% от общей площади урожая, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В частности, по состоянию на 31 июля пострадали 142,5 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур, погибло — 14,1 тыс. га. В их числе оказалась кукуруза, рапс, люцерна и клевер.

Однако уборка кормов для крупного рогатого скота проходит в штатном режиме. Так, на сегодняшний день заготовлено более 5 тыс. т соломы, сена — 64,5 тыс. т, сенажа — 831 тыс. т.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Удмуртии сняли 4 августа. Данное решение связано с выполнением комплекса мероприятий по снижению масштаба ущерба по чрезвычайной ситуации.

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