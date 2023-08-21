В Удмуртии проверят нормативы на заправках после трагедии в Махачкале

В Удмуртии после трагедии, произошедшей в Дагестане прошло внеочередное заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В результате принято решение провести проверку и оценить, как на территориях муниципалитетов соблюдаются существующие норматива по расположению заправок. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особое внимание уделят объектам, жалобы на которые поступают уже сейчас. При обнаружении нарушений по согласованию с прокуратурой Удмуртии будет инициирована соответствующая проверка.

«Еще раз обращу внимание, мы не должны "кошмарить" бизнес, но должны учитывать все интересы. Безопасность жителей превыше всего. Если требуется ужесточение контроля по отдельным ситуациям, то нужно это делать»,— подчеркнул глава Удмуртии.

Напомним, 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар, после чего огонь перекинулся на АЗС. На объекте взорвались баллоны с газом. Жертвами стали более 30 человек, а десятки пострадавших оказались в больницах.