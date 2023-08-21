«Особая экономическая зона — это новый трамплин развития Удмуртии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«Создание особой экономической зоны «Ижевск» — это новый «трамплин» развития Удмуртии. Здесь расположен самый большой рынок рабочей силы в республики, здесь строится наибольшая доля жилья, рядом есть вся необходимая инфраструктура, включая аэропорт. И мы с оптимизмом смотрим на перспективы ее создания, тем более, что Минэкономразвития РФ предварительно нас поддерживают.

Сейчас главное — подготовить заявку и найти резидентов, поэтому мы приглашаем сюда поставщиков авиационной и автомобильной промышленности, судостроителей, производителей имплантов.

Мы также понимаем, что у нас по части привлечения инвесторов достаточно сильные соседи, но и предпринимателей, готовых реализовывать проекты, особенно, в условиях, когда из-за санкций освобождаются все новые и новые ниши, еще больше. Взять хотя бы обе наши территории опережающего развития «Сарапул» и «Глазов», в которых сегодня уже «закопано» порядка 3 млрд руб. инвестиций, а в перспективе планируется все 20 млрд.

Преференции ОЭЗ вкупе с нашим сервисным подходом к инвесторам несомненно сделают территорию привлекательной для приземления проектов».

Подробнее об ОЭЗ также читайте в материале «Правительство готовит заявку».

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