Элементы корабля «Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане

Несгоревшие в атмосфере элементы грузового космического корабля «Прогресс МС-22» после его вывода с орбиты затопили в Тихом океане. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана»,— говорится в сообщении. Корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 02:50 мск ночью понедельника, 21 августа. После расстыковки он перешел в автономный полет.

«Прогресс МС-22» был на МКС с 11 февраля 2023 года, после того, как корабль доставил на станцию больше 2,5 т грузов. За время пребывания на станции «Прогресс МС-22» трижды уводил МКС от столкновения с космическим мусором (дважды в марте, и в августе) и семь раз корректировал орбиту.

На следующей неделе на его место пристыкуется корабль «Прогресс МС-24». Его запуск Байконуре пройдет 23 августа.

Анастасия Ларина