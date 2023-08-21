Лишь 38% работодателей готовы нанимать сотрудников пенсионного возраста

Более половины работодателей (55%) готовы рассмотреть кандидатов пенсионного возраста, сообщает hh.ru. При этом только 38% заявили, что готовы нанимать их на работу, 26% сообщили, что они к этому готовы «в теории», еще 36% ответили, что они точно не примут на работу пенсионеров.

В числе причин они указали, что такие сотрудники менее гибкие в работе, более стереотипны в мышлении, излишне привержены своему опыту, который мешает обучаемости новому. Также среди оснований для отказа были перечислены: слабое ориентирование в современных технологиях и то, что пенсионеры не смогут вписаться в их молодой коллектив и его корпоративную культуру.

При этом, по данным аналитиков, 10% от всей численности компаний сейчас приходится на сотрудников пенсионного возраста, еще 14% - на работников предпенсионного возраста (с 50 лет), 76% составляют все остальные возрастные группы. Демографическая ситуация ведет к тому, что численность возрастных кандидатов будет увеличиваться, говорит директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева. По данным Росстата к 2036 году наибольшая численность населения России будет находиться в возрастных группах 46–50 и 51–55 лет, отметила она.

В июне эксперты рынка отмечали, что дефицит кадров в Новосибирской области с начала года достиг максимальных значений. По итогам мая индекс конкуренции за рабочие места составил 3,1 резюме на вакансию. В апреле он составил 4 резюме на вакансию при нормальном балансе на рынке 5-7,9 резюме на одну вакансию.

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Оксана Павлова