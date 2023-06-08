Дефицит кадров в Новосибирской области достиг максимальных значений

Нехватка кадров в Новосибирской области с начала года достигла максимальных значений, рассказали в hh.ru. По данным аналитиков, по итогам мая индекс конкуренции за рабочие места составил 3,1 резюме на вакансию. В апреле он составил 4 резюме на вакансию при нормальном балансе на рынке 5-7,9 резюме на одну вакансию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Сибирском федеральном округе – 3 резюме на вакансию, причем, здесь также индекс упал до минимальных значений в этом году»,– отмечают эксперты.

В Новосибирской области наибольший спрос отмечен на медиков – 1,1 резюме на вакансию. В сфере автомобильного бизнеса на вакансию приходится 1,6 резюме, в строительстве – 2,2 резюме, в сельском хозяйстве – 2,6, в добыче сырья – 2,8. При этом существенный профицит отмечен в сфере массмедиа – 17,5 резюме на вакансию. Также в числе отраслей, где нет нехватки в кадрах – стратегия, инвестиции, консалтинг (10,8 резюме на вакансию), маркетинг, PR и реклама (9,6).

По итогам первого квартала 2023 года объем вакансий в Сибирском федеральном округе, по данным сервиса hh.ru, вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 6%.

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Оксана Павлова