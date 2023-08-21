С 21 августа в Ижевске повысилась стоимость проезда в общественном транспорте

В Ижевске и других городах Удмуртии с 21 августа стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 31 руб. При безналичной оплате билет теперь стоит 30 руб. Пассажиры, которым была предоставлена социальная поддержка на проезд в общественном транспорте, продолжат ее получать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как ранее сообщали в пресс-службе главы и правительства республики, решение о повышении тарифа принято из-за роста затрат на электроэнергию, высокой степени износа инфраструктуры и необходимости ее капитального ремонта. Предприятия также планируют увеличить размер заработной платы сотрудников.

Напомним, в последний раз проезд в общественном транспорте подорожал в январе 2023 года до 29 руб.

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