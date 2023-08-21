«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции. Он должен освободить место для другого грузового корабля, сообщил «Роскосмос».

«Прогресс МС-22» находился на МКС больше шести месяцев. Отстыковка произошла в 2:50 по московскому времени. Включение двигателя на торможение запланировано на 5:58. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится. Ожидается, что несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Грузовой корабль был запущен с космодрома Байконур 9 февраля. Он доставил больше 2,5 т грузов. Двигателями корабля было выполнено 10 коррекций орбиты МКС. Место «Прогресса МС-22» займет «Прогресс МС-24», старт которого запланирован с Байконура 23 августа.

Леонид Уварчев