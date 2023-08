43-летняя Винус Уильямс снялась с матча против 16-летней Мирры Андреевой

Американка Винус Уильямс отказалась от участия в матче против россиянки Мирры Андреевой из-за проблем со здоровьем. Игра должна была состояться в рамках турнира Tennis in the Land в Кливленде (США). Теперь россиянка будет играть с немкой Тамарой Корпач.

«К сожалению, мое колено не дает мне это сделать... Я расстроена из-за этого, но я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы быть на US Open»,— сказала Уильямс на видео, которое опубликовано на странице Tennis in the Land в соцсети X.

43-летняя Винус Уильямс — семикратная победительница турниров Большого шлема. На ее счету 49 титулов WTA в одиночном разряде. Сейчас она занимает 407 место в рейтинге теннисисток. Мирре Андреевой 16 лет. Она не побеждала во взрослых турнирах WTA, но в дебютных Roland Garros и Wimbledon она дошла до третьего и четвертого кругов соответственно. Финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Леонид Уварчев