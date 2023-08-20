Минобороны РФ сообщило об опасном сближении F-35 коалиции с Су-35 ВКС в Сирии

В районе Эт-Танф в Сирии 19 августа произошло опасное сближение истребителя F-35 международной коалиции с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Это второе опасное сближение сил коалиции с российскими за сутки.

Опасное сближение на высоте около 9 тыс. м происходило с 11:55 до 12:03 (совпадает с московским). Летчики Су-35, совершавшие полет вдоль южной границы Сирии, не допустили столкновения.

«Подобными действиями “коалиция” продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии»,— прокомментировали в центре.

Предыдущее опасное сближение 19 августа происходило с 6:08 до 6:16, также в районе Эт-Танф и на высоте 9 тыс. м. Тогда к паре Су-35 опасно приблизились два F-35.

Мария Федотова