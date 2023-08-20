В Ленинградской области завели уголовное дело из-за нападения на фанатов фурри

Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца Омска, бросившего страйкбольную гранату на встрече поклонников субкультуры фурри в городе Гатчина 19 августа. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

По данным управления местного МВД, у молодого человека изъяли пневматический пистолет, а также три фрагмента страйкбольной гранаты. Двое пострадавших подростков получили ранения ног и обратились за медицинской помощью.

Пикник подростков проходил 19 августа в Приоратском парке города Гатчина в Ленинградской области. Встречу организовало городское фан-сообщество «ФуррГатчина».

«Мы сидели на пикнике, издалека заметили человека в балаклаве. Он начал кричать, чтоб мы свалили, кинул в нас страйкбольной гранатой. Наши организаторы его оперативно задержали»,— рассказал «Фонтанке» один из участников встречи. По его словам, до задержания полицейскими нападавший пытался отстреливаться с помощью пневматического пистолета.

Фурри — люди, интересующиеся антропоморфными животными и причисляющие себя к фурри-субкультуре. На эту тему фурри потребляют и создают художественные и литературные материалы, собираются вместе на интернет-ресурсах и конференциях.

Полина Мотызлевская