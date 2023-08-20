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Капсулу времени с Плотинки перевезли под охрану в Музей истории Екатеринбурга

После завершения Дня города капсулу времени с Плотинки перевезли в Музей истории Екатеринбурга под круглосуточную охрану. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Поднятие "капсулы времени" в Историческом сквере

Поднятие "капсулы времени" в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поднятие "капсулы времени" в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Капсулу поместили в специальное помещение, в которой запустили процедуру выравнивания температурно-влажностного режима. По словам директора музея Игоря Пушкарева, подготовка капсулы к вскрытию займет неделю. «Вскрытие будет проводиться комиссионно, с соблюдением всех необходимых консервационных мероприятий. Чтобы избежать таких рисков, как коробление бумаги или дефекты кино-пленок»,— рассказал он.

Напомним, 18 августа в Историческом сквере извлекли капсулу времени, которая пролежала в земле 50 лет. Ее заложили на 250-ю годовщину основания города в советском Свердловске. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, материалы капсулы будут храниться в Музее истории Екатеринбурга. Мэр анонсировал закладку новой капсулы. «Екатеринбург мечтает и строит планы. О них мы постараемся рассказать в новом письме в будущее – к составлению которого приглашаем всех горожан. Закладка новой Капсулы времени состоится в исторический День города – 18 ноября. Мы просим потомков вскрыть ее в 2073 году. Не такое уж далекое будущее»,— заявил господин Орлов.

Василий Алексеев

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Фотогалерея

Как екатеринбуржцы достали «капсулу времени»

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Церемония поднятия &quot;капсулы времени&quot; в Историческом сквере

Церемония поднятия "капсулы времени" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Капсула времени» была заложена к 250-летию города. Тогда он носил название Свердловск

«Капсула времени» была заложена к 250-летию города. Тогда он носил название Свердловск

Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО

В специальный колодец глубиной 2,5 метра был опущен цилиндр из нержавеющей стали. В нем помещено «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе

В специальный колодец глубиной 2,5 метра был опущен цилиндр из нержавеющей стали. В нем помещено «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе

Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО

Вскрывать «капсулу времени» будут специалисты Музея истории Екатеринбурга. В дни празднования юбилея города она доступна для фотографирования

Вскрывать «капсулу времени» будут специалисты Музея истории Екатеринбурга. В дни празднования юбилея города она доступна для фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Николай Яблонский Коммерсантъ

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступает глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Выступает глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Церемония поднятия "капсулы времени" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Капсула времени» была заложена к 250-летию города. Тогда он носил название Свердловск

Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО

В специальный колодец глубиной 2,5 метра был опущен цилиндр из нержавеющей стали. В нем помещено «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе

Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО

Вскрывать «капсулу времени» будут специалисты Музея истории Екатеринбурга. В дни празднования юбилея города она доступна для фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Николай Яблонский Коммерсантъ

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступает глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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