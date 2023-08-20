В Гатчине задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату на сходке фурри

Полиция задержала в Гатчине мужчину, который взорвал страйкбольную гранату на встрече поклонников субкультуры фурри в Приоратском парке, сообщает «Пятый канал».

19 августа мужчина пришел на сходку любителей фурри, которая проходила в Приоратском парке, и бросил в группу подростков гранату, начиненную пластиковыми шариками. Затем он стал убегать и отстреливаться из пневматического пистолета. В результате нападения двое подростков получили ранения ног и обратились за медицинской помощью.

Мужчина был задержан организаторами мероприятия и передан в руки полиции. Нападавшим оказался 22-летний уроженец Омска. При обыске у него обнаружили пневматический пистолет и фрагменты страйкбольной гранаты. После задержания омича доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нападение на любителей фурри стало уже вторым за последнее время. Как сообщал ранее «Ъ-Спб», 6 августа мужчина в черной балаклаве пришел на фестиваль фурри в Удельном парке и взорвал страйкбольную гранату с перцовым газом. Его задержали участники фестиваля и передали полиции. Нападавшим оказался 19-летний местный житель Даниил Магров. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На прошедшем 11 августа суде ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 6 октября. В частности, господин Магров не должен выходить из дома с 20:00 до 7:00, посещать мероприятия, имеющие отношении к фурри-субкультуре и выходить в интернет.

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