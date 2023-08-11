Взорвавшему гранату на фурри-фестивале запретили выходить в интернет

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал Даниилу Магрову, который пришел на фестиваль фурри со страйкбольной гранатой, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В отношении мужчины, пришедшего на фестиваль антропоморфных существ в Удельном парке и взорвавшего страйкбольную гранату, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Следствие предлагало заключить господина Магрова под стражу, однако суд ему отказал, избрав запрет определенных действий до 6 октября 2023 года. Мужчина попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Защитник поддержал позицию подозреваемого и попросил избрать либо домашний арест, либо запрет определенных действий, указав, что Магров не судим, не привлекался к ответственности, имеет постоянное место жительства, учится, положительно характеризуется.

Господину Магрову запрещено выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 07:00; выезжать за пределы города без письменного разрешения следователя; посещать мероприятия, организованные представителями субкультуры «Фурри»; общаться с кем-либо, связанным с произошедшим в парке; вести переговоры по телефону и использовать интернет.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 6 августа около четырех часов дня молодой человек в черной балаклаве пришел на фестиваль фурри в Удельный парк и бросил в толпу некий предмет, после чего произошел хлопок. В результате 36-летний мужчина, участник фестиваля, получил ранение кисти руки. Полиция установила, что была брошена страйкбольная граната с перцовым газом. Бросавшего задержали и передали полиции. Было установлено, что это 19-летний местный житель, позднее выяснилось, что его зовут Даниил Магров. При обыске у него обнаружили еще две такие гранаты.

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