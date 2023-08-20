Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-24» установили на старте Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24» установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Старт ракеты запланирован на 23 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску»,— говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что запуск «Прогресса МС-24» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 23 августа в 4:08 мск. «Прогресс МС-24» должен доставить на МКС около 2,5 тыс. кг грузов. Среди них — 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1,5 тыс. кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке.

Милена Костерева