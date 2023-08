Бритни Спирс снова делает это

Мужа Бритни Спирс обвиняют в шантаже из-за развода. По информации газеты The Guardian, адвокат Сэма Асгари подал документы в суд, чтобы опротестовать условия контракта, и вопреки документу добиться со стороны певицы финансовой поддержки. При этом сам Асгари — известный фитнес-тренер и модель — 18 августа в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что они с женой решили расстаться мирно. Чем может закончиться бракоразводный процесс? И как он отразится на имидже Бритни Спирс? Об этом — Анна Маргулис.

Американская певица Бритни Спирс и модель и тренер иранского происхождения Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок ее музыкального клипа «Slumber Party». Шесть лет они продолжали встречаться, пока отец Спирс оставался ее опекуном. Еще в 2008-м у певицы случился нервный срыв, начались проблемы с запрещенными веществами и ее признали недееспособной. Полный контроль над жизнью и имуществом на протяжении 13 лет был у ее отца — Джейми Спирса.

Но в 2021 году все изменилось — суд встал на сторону певицы. Ее состояние в $60 млн вернулось к ней, и она смогла выйти замуж. Как тогда рассказывала Бритни Спирс, это было одной из причин освободиться от опеки. И в 2022-м она вышла замуж за Асгари.

Церемония проходила в доме певицы в Калифорнии. На ней присутствовали в том числе Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и Пэрис Хилтон. И планы на жизнь, как рассказывал телеканалу ABC News начинающий актер Сэм Асгари, у них были грандиозные:

— Представим, что прошел год, какими ты видишь свою профессиональную и личную жизнь? — В профессиональном плане я очень избирательно отношусь к работе. Все, что я делаю, находится на виду у общественности. И я хочу показать наилучшие результаты. В плане личной жизни все будет просто прекрасно. Мы поженились, переехали, у нас будет медовый месяц, мы просто счастливы.

Но судьба распорядилась иначе. После 14 месяцев Сэм Асгари подал на развод. Официальная версия% «непримиримые разногласия». Но возникло одно но — брачный контракт. Еще год назад издание TMZ писало, что певица подстраховалась, и в случае развода экс-супруг не получает ни цента. Теперь же Асгари хочет оспорить договор. Как на днях писало агентство The Associated Press, он якобы требует от Бритни Спирс заплатить за его адвокатов, а также обеспечить ему «супружескую поддержку». И у него есть несть неплохие шансы добиться выплат, полагает партнер «Аснис и партнеры» Кира Корума:

«Можно оспорить, говоря о том, что договор ставит меня в неблагоприятное положение. Более обеспеченная сторона злоупотребляла своим правом. Договор можно признавать недействительным в части единственного пункта. Не думаю, что удастся таким образом и отменить условия о конфиденциальности. Это будет предметом торга. Брак не очень продолжительный, суммы не будут такими существенными. В Европе, кстати, там могут быть алименты порядка €1,5-2 тыс. и все. А в США суммы могут быть и сотни долларов, и десятки тысяч долларов».

После появления сообщений о шантаже со стороны Асгари, его представители информаю опровергли, писал The Hollywood Reporter. А сам актер в своем Instagram написал, что они будут сохранять любовь и уважение друг к другу. Даже такой негативный фон может оживить карьеру певицы, считает исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов:

«К сожалению, в любом шоу-бизнесе выстрелит, не выстрелит — это как встреча с динозавром. Если ей захочется, то она может вернуться. Здесь важно не переборщить как с пластической хирургией и со скандальным образом жизни, и не выглядеть старой теткой, которая молодится. Вот что сейчас ни сделает Мадонна, все это выглядит так себе, а вот, например, Лолита Милявская год назад рвала чарты вместе с Коста Лакоста, который годится ей, наверное, в самые младшие сыновья. И это не выглядело ни глупо, ни смешно».

Кроме того, в октябре певица готовится выпустить мемуары под названием The Woman in Me о своей музыкальной и телекарьере, материнстве и отношениях с семьей. Как сообщает Page Six, стоимость контракта с издательством Gallery Books составила $15 млн. Это вторая по размеру книжная сделкой в истории после контракта четы Обама. Дмитрий Коннов, впрочем, допускает и другие способы монетизации громкой истории:

«Бритни Спирс — это один из последних, наверное, коммерчески успешных проектов в эпоху CD. В стриминге доминируют те, которые интересны аудитории с максимальным количеством свободного времени: тинейджеры и студенты. Ее аудитория взрослая — 35+. Чтобы вернуться, Бриттни Спирс необходимо завируситься в TikTok. Именно благодаря этому возвращается интерес к артистам не только конца 90-х, но, например, середины 70-х. Она по-прежнему имеет контракт со Sony Music. В Америке существует традиция: если тебе хочется заработать денег, договорись с одним из казино в Лас-Вегасе, просто каждый день выступай».

И вероятно, певица последует этому совету. Это третий развод Бритни Спирс. Так что один из ее главных хитов — Oops!… I Did It Again — теперь, возможно, зазвучит иначе.

