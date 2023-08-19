Заповедник Утриш в Анапе закрыл доступ для туристов в связи с пожароопасностью

Заповедник Утриш в Анапе приостановил посещение экскурсионных маршрутов в период пожароопасного периода. Об этом сообщается в Telegram-канале особо охраняемой природной территории.

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Соответствующий приказ по заповеднику об усилении мер по предупреждению и обнаружению лесных пожаров и введению чрезвычайной степени пожарной опасности в лесах (V класс) был подписан в пятницу.

Кроме приостановления посещения территории заповедника, также прекращено движение механизированных транспортных средств по лесной дороге село Сукко — Малый Утриш.

Утром в субботу сотрудники ГУМЧС в Геленджике потушили загоревшийся ночью сухостой на площади 2 га в районе улице Туристической. Днем в субботу в анапских плавнях в районе хутора Чембурка на площади 600 кв. м загорелся камыш. К вечеру открытое горение также было ликвидировано.

В августе 2020 года на территории заповедника Утриш произошел масштабный пожар. Выгорело 126 га реликтовых лесов. Позднее ущерб экосистеме оценили в 988 млн руб. В апреле 2022 года директора заповедника Олега Кондратьева приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которая привела к пожару. Также мужчину обязали выплатить 100 тыс. руб. штрафа.

Михаил Волкодав

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