В Геленджике ликвидировано открытое горение вспыхнувшей ночью сухой травы

В Геленджике пожарные ликвидировали открытое горение при тушении загоревшейся ночью сухой растительности на площади 2 га в районе улице Туристической. Об этом сообщает ГУМЧС по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

В ночь на субботу ведомство сообщило о пожаре и направлении на место происшествия спасателей. По прибытию на пожар те установили, что произошло возгорание сухой растительности на площади 1 га, к в 02.00 субботы пожар был локализован на площади 2 га. В 08.10 открытое горение был ликвидировано, сообщает пресс-служба.

Всего к тушению привлечено 99 человек и 33 единицы техники.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщал через свой Telegram-канал, что в борьбе с огнём объединились пожарные, работники городской администрации, коммунальщики и местные жители. Для создания минерализованной полосы, чтобы отсечь пламя, привлекались экскаваторы.

Михаил Волкодав

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