В Парголово у многоэтажки нашли тело восьмилетней девочки

Тело восьмилетней девочки было найдено под окнами многоэтажного жилого дома на улице Архитектора Белова в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает со ссылкой на информированный источник 78.ru, предположительно школьница могла выпасть из окна 20 этажа. Причины трагедии на данный момент неизвестны. По данным «Фонтанки», на месте происшествия найдена предсмертная записка.

Информация от регионального ГУ МВД по факту случившегося не поступала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один человек погиб в аварии на КАД в районе Янино.

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