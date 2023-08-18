Один человек погиб в аварии на КАД в районе Янино

Водитель эвакуатора погиб в результате ДТП на 44 километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти. Авария произошла вечером 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

По информации главка, 34-летний водитель эвакуатора марки Mercedesна большой скорости врезался в грузовик Volvo, который в этот момент стоял в пробке перед съездом на проспект Косыгина.

В результате аварии водитель эвакуатора скончался на месте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что восемь человек пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово. Авария произошла на 232-м километре автодороги.