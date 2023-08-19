Интерактивности и азиатский стритфуд

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом баре, меню которого понравится молодой аудитории.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RA'MEN Фото: RA'MEN

Новый Rа’Men бар братьев Левченко ознаменовал собой создание полноценной сети. За последние полгода открылось три заведения подряд. Причем изначальный моноформат бара, заявленный во флагманской точке на Цветном как крошечная стильная закусочная, где можно съесть несколько видов рамена и выпить коктейль, с каждым новым открытием обрастал все новыми и новыми опциями.

Новый Rа’Men на Пятницкой занимает отдельный трехэтажный особняк. Он рассчитан на 75 мест, не считая летней веранды. Меню вмещает в себя не только фирменный набор супов рамен и большой выбор азиатского стритфуда, включая вафли-рыбки из репертуара J'Pan — еще одна успешная сетка Левченко — японские сэндвичи кацу-сандо, японскую шаурму кекияки в лепешке роти. Там есть и придуманные специально для Пятницкой селфмейд-роллы в виде конструкторов из нори, риса и овощей с говядиной, тунцом или креветкой, который можно собирать самим — интерактивности, столь любимые молодежью, на которую, конечно же, и рассчитаны все бары Rа’Men.

Отсюда и соответствующие локации всех четырех ресторанов — Цветной, Мясницкая, Винзавод и Пятницкая — предусмотрены и в коктейльной карте. Например, микс Yamanasi Sauer надо смешивать самостоятельно, добавляя в основной напиток красное вино из маленькой бутылочки. Ну, и, наконец, еще одно нововведение — один из этажей ресторана предназначен для чайных церемоний. Персональная дегустация с одним видом чая стоит 1,5 тыс. руб.