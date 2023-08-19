Гидрографическое судно «Яков Лапушкин» вошло в состав Балтфлота

Малое гидрографическим судно «Яков Лапушкин» официально пополнило состав Балтийского флота. Ранее оно успешно прошло полный комплекс государственных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Церемония подъема флага гидрографической службы ВМФ на судне состоялась на территории Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота в Кронштадте 19 августа.

«Яков Лапушкин» был построен на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Рыбинске и будет выполнять задачи по предназначению в составе отряда судов гидрографической службы Балтийского флота.

Суда такого типа предназначены для исследований рельефа дна, перевозки людей и грузов. Также они выполняют задачи по постановке и снятию навигационных морских буев, обслуживанию береговых и плавучих навигационных средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подводную лодку «Великие Луки», которая была построена на АО «Адмиралтейские верфи» для Северного флота, передадут Военно-морскому флоту РФ до конца 2023 года.

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