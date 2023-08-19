Петербургскую структура Ростеха прокредитуют на 10 млрд рублей

Новикомбанк прокредитует петербургское АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) на 10 миллиардов рублей. Средства будут направлены на производство серийных авиадвигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

По словам управляющего директора «ОДК-Климов» Александра Грачева, объем производства на предприятии будет увеличиваться. Этому способствует повышение спроса как со стороны государства, так и со стороны заказчиков в гражданском секторе.

АО «ОДК-Климов» выпускает двигатели семейства ВК-2500 и ТВ7-117В, а также разрабатывает и производит автоматические системы управления для них двигателей.

В 2024 году компания планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности — ВК-650В для вертолетов «Ансат», Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на бывшем заводе Hyundai в Петербурге могут начать производство газовых двигателей.

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