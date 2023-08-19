В Петербурге во время пожара в кафе «Шаверма» пострадала женщина

Торговый павильон по продаже фаст-фуда — кафе «Шаверма» загорелся утром 19 августа в Калининском районе Санкт-Петербурга.

О пожаре на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Ватутина стало известно около 11:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На место выехали 10 спасателей, которые в 11:46 ликвидировали возгорание.

По уточненной информации ГУ МЧС, в результате пожара пострадала женщина. Её госпитализировали.

Три дня назад крупный пожар в кафе-шаверма произошел в Василеостровском районе города. Горение происходило на площади 100 кв. метров.

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