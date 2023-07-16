На Васильевском острове горит кафе-шаверма

Крупный пожар в кафе-шаверма произошел днем в воскресенье, 16 июля, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Информация о возгорании по адресу: улица Кораблестроителей, д. 34А поступила на пульт дежурного в 11:42, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, в торговом павильоне происходит горение обстановки на площади 100 кв. метров.

Кадры пожара очевидцы публикуют в соцсетях.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

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