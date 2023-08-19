На Урал доставили обвиняемого в финансировании ИГ из Южной Кореи

Обвиняемый в финансировании «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) россиянин прибыл в Екатеринбург из Южной Кореи. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

«По прибытии в Российскую Федерацию фигурант уголовного дела передан конвойной группе УФСБ России по Свердловской области», — сообщили в комиссии.

Ранее, в январе этого года, мужчина перевел деньги члену терорганизации. Отправленные средства ушли на приобретение огнестрельного оружия. В марте мужчина был задержан в Южной Корее, а в августе — депортирован из страны. Россиянина обвиняют по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), по которой ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Василий Алексеев

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