Из Южной Кореи депортировали обвиняемого в финансировании ИГ россиянина

Обвиняемый в финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) россиянин был депортирован из Южной Кореи. В январе этого года мужчина перевел деньги члену «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов. Он обвиняется в финансировании терроризма. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, возбуждено в январе текущего года»,— говорится в сообщении ведомства.

Будучи на территории Южной Кореи, мужчина отослал деньги участнику «Исламского государства». Эти деньги затем ушли на огнестрельное оружие. В марте мужчину задержали в Южной Корее.

Анастасия Ларина