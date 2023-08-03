Внутреннее кольцо КАД у Приморского шоссе перекроют на два месяца

Внутреннее кольцо КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют на время проведения работ по реконструкции. Перекрытия будут действовать с 14 августа по 15 октября, рассказали 3 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет об участке с нулевого по 2-й километр внутреннего кольца КАД. Оно будет перекрыто полностью, транспорт будет ходить по внешнему кольцу. Так, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

За это время, как рассказали в Упрдоре, на участке пройдет расширение проезжей части дороги до шести полос.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две полосы внутреннего кольца КАД перекроют до конца августа. Речь идет об участке от Пулковского шоссе до ЗСД.

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