Сальдо: мобилизации в ВС РФ на территории Херсонской области не будет

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что информация о мобилизации в вооруженные силы (ВС) РФ на территории региона — ложь. По его словам, мобилизация в Херсонской области не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего "указа" являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале. О каких именно «распечатках» идет речь, не сообщается.

Владимир Сальдо также отметил, что «очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в ВС РФ», чтобы «громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине».

В сентябре 2022 года российские власти сообщали, что жители Херсонской области, получающие российские паспорта, не будут военнообязанными. Владимир Сальдо неоднократно заявлял, что украинские власти «насильственно мобилизуют» жителей Херсона в вооруженные силы Украины.

Полина Мотызлевская