В Екатеринбурге началось празднование Дня города

В Екатеринбурге начались праздничные мероприятия в честь 300-летия города. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на 22 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 06:00 19 августа по проспекту Ленина и до окончания праздничных мероприятий проехать будет нельзя:

• по проспекту Ленина, от ул. Московской до ул. Карла Либкнехта;

• по ул. 8 Марта, от проспекта Ленина до ул. Бориса Ельцина;

• по ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Челюскинцев;

• по ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской;

• по ул. Маршала Жукова, от ул. Челюскинцев до проспекта Ленина;

• по ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;

• по ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

• по ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года. Будет пропущен только общественный транспорт к Театру драмы к 22:00 19 августа.

С 19:00 19 августа и до окончания дня будет закрыто движение на следующих участках:

• ул. 8 Марта, от ул. Куйбышева до ул. Малышева;

• ул. Карла Либкнехта, от ул. Шевченко до ул. Малышева;

• ул. Малышева, от ул. Розы Люксембург до ул. Московской;

• ул. Радищева, от ул. Московской до ул. 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также на ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Куйбышева;

• ул. Радищева, от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 8 Марта;

• по проспекту Ленина, у Театра оперы и балета;

• по проспекту Ленина, от ул. Вайнера до ул. Московской;

• ул. Карла Либкнехта, от ул. Шевченко до ул. Малышева;

• ул. Малышева, в районе перекрестка ул. Малышева и 8 Марта;

• ул. Белинского, в районе перекрестка ул. Белинского и Малышева (к 22:00 19 августа).

Ранее в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, проезд был запрещен на следующих участках:

• с 06:00 12 августа до 23:59 19 августа по ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Царской, по ул. Воеводина от ул. Малышева;

• с 22:00 17 августа до 23:59 19 августа по ул. Пролетарской, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского.

• с 01:00 18 августа до 06:00 20 августа по ул. 8 Марта, от ул. Малышева до проспекта Ленина.

• с 22:00 18 августа и до окончания праздничных мероприятий по улице Пушкина, от ул. Малышева до проспекта Ленина.

Напомним, в Дни празднования 300-летия Екатеринбурга на концертных площадках выступят «Урфин Джюс», «Чайф», «Пелагея» и Хор Турецкого. В Историческом сквере покажут гранд-спектакль «Екатеринбург. Место действия» с участием Александра Новикова, Валерии, Владимира Шахрина и Юрия Каспаряна. В Ельцин-центре откроется выставка «Представляя город», посвященную истории развития Екатеринбурга, а на Плотинке — выставка ретро-автомобилей.

О том, какие концерты, фестивали и спектакли пройдут в День города в Екатеринбурге, читайте в обзоре «Ъ-Урал»

Василий Алексеев

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