Юбилей Екатеринбурга, «Красная строка» и университетский спорт

В Дни празднования 300-летия Екатеринбурга на концертных площадках можно посетить выступления таких групп, как «Урфин Джюс», «Чайф», «Пелагея» и Хор Турецкого. Увидеть гранд-спектакль «Екатеринбург. Место действия» с участием Александра Новикова, Валерии, Владимира Шахрина и Юрия Каспаряна. В музеях — увидеть выставку «Представляя город», посвященную истории развития Екатеринбурга, а на Плотинке — выставку ретро-автомобилей. В завершение недели пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Концерты

В честь 300-летия Екатеринбурга 19 августа, в субботу, на различных площадках состоятся праздничные концерты. Так, в Историческом сквере пройдет Парад духовых оркестров, который станет главным событием Международного фестиваля духовых оркестров. Хэдлайнером парада станет основатель фестиваля, художественный руководитель оркестра «УралБэнд» Александр Павлов. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная сцена юбилея Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главная сцена юбилея Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Историческом сквере покажут гранд-спектакль «Екатеринбург. Место действия». Это будет театрализованное представление об исторических вехах уральской столицы и о людях, создающих и развивающих Екатеринбург. Хэдлайнерами спектакля станут лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, певица Валерия, Александр Новиков, Хор Турецкого, Юрий Каспарян и «Симфоническое кино». Вход на спектакль свободный.

На площадке возле памятника The Beatles пройдет концерт рок-классики «Битлз с тобой, Екатеринбург!». Перед жителями и гостями города выступят хор «Мажор», фолк-группа «Янтра», группа «Ливерпуль» (Челябинск), «Без адреса» и другие исполнители. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Чайф». Владимир Шахрин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Группа «Чайф». Владимир Шахрин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского состоится концерт «Парк-рок» в исполнении участников свердловского рок-клуба. Хэдлайнерами станут Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Настя Полева, группы «Урфин Джюс», «Чайф» и другие исполнители. Вход свободный.

В парке «Южный» пройдет концертная программа с участием творческих детских и взрослых коллективов Екатеринбурга и Полевского, духовых оркестров из Перми и Асбеста. В финале вечера выступит группа «Пелагея». Вход бесплатный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хор Турецкого

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Хор Турецкого

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На площадке перед торгово-развлекательным центром VeerMall выступит Хор Турецкого. Посещение концерта бесплатно.

В джаз-клубе EverJazz 23 августа выступят Таня Смирнягина (вокал) и Кирилл Терентьев (гитара) с концертом «Акустический блюз-рок». В их исполнении прозвучат известные песни Дженис Джоплин, Джоан Осборн, Стивена Тайлера и других рок-музыкантов. Стоимость билета — 500 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 23 августа пройдет концерт Международного молодежного Чайковский-оркестра с участием Чжан Хуэйфэнь (Китай), которая будет вести сольную партию на эрху. В исполнении музыкантов прозвучат такие композиции, как «Три чуда» (опера «Сказка о царе Салтане», композитор Николай Римский-Корсаков), Вокализ (Сергей Рахманинов), сюита из балета «Болт» (Дмитрий Шостакович) и Симфония №4 (Петр Чайковский). Стоимость билета на концерт — 450 руб.

В джазовом клубе EverJazz 25 августа состоится концерт «Скрипка в джазе» в исполнении квартета Владимира Желтовских. Музыканты сыграют джазовые мелодии, написанные такими композиторами, как Масео Пинкард, Антонио Карлос Жобим, Сонни Роллинз, Джанго Рейнхардт, Джордж Гершвин и другими. Несмотря на сложные пассажи и ритмические узоры, эта музыка представляется легкой и утонченной. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний театр в парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Летний театр в парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского 25 августа состоится концерт «Урал Балет в Летнем театре». Зрители увидят премьерные работы артистов балета: миниатюру Александра Меркушева «Песня», балеты Константина Хлебникова «Песок», «Полдень» нового лидера труппы Максима Петрова и другие постановки. Концерт откроет 112-ый театральный сезон в «Урал Опера Балет». Вход на концерт свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию уральской столицы 18 августа открылась выставка «Екатеринбург: маршрут художника». В экспозиции представлено 130 произведений живописи, графики, скульптуры, которые иллюстрируют этапы и отдельные моменты становления и развития Свердловска-Екатеринбурга. Посетители увидят произведения Луи Николя де Леспинаса, Александра Давыдова, Германа Метелева, Юрия Пименова, Бориса Цветкова, Ивана Слюсарева, Светланы Тарасовой, Миши Брусилова, Старика Б.У. Кашкина и других авторов. Работы выставки объединяет «портретная галерея» художников, которые вступают в диалог с созданными ими произведениями. Экспозиция будет работать до 22 октября. Стоимость полного билета — 250 руб.

В Ельцин-центре 19 августа откроется мультимедийная выставка «Представляя город». Посетители увидят, как изменился Екатеринбург за время своего существования, из чего состояла повседневная жизнь горожан Свердловска. В пространстве выставки будут представлены фрагменты кинохроники, на которых запечатлены различные сюжеты из прошлого: праздник Георгиевских кавалеров на Кафедральной площади и продажа кроссовок на рынке Шувакиш, митинг времен перестройки, визит вице-президента США Ричарда Никсона и другие кадры. Выставка будет работать до 20 августа. Ее посещение доступно по входному билету в Музей Бориса Ельцина, его полная стоимость — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ретроавтомобиль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ретроавтомобиль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На плотине Городского пруда, вдоль проспекта Ленина, в субботу, 19 августа, будет проходить ретро-выставка автомобилей и мотоциклов. Будет представлено 60 единиц как российской, так и зарубежной техники, которая выпускалась с 1909 года по 1993. Жители и гости города увидят дефиле ретро-автомобилей, а также смогут узнать историю каждого из них. Выставку представляет клуб «Авторетро Екатеринбург». Ее посещение бесплатно.

В Музее андеграунда 23 августа пройдет лекция Тимофея Чаплюка «Какого черта ты так шумишь?», посвященная «шумам» в музыке. Посетители узнают, почему однажды в поп-музыку ее исполнители добавили «шумы», какие музыкальные жанры появились благодаря этому, какое развитие получила музыка и как она стала популярной. Стоимость полного билета на лекцию — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония открытия Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественная церемония открытия Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестивали

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 19 по 31 августа будет проходить Международный фестиваль университетского спорта. В нем примет участие около 4 тыс. спортсменов-студентов. В программе фестиваля пройдут соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо, плаванию, прыжкам в воду, самбо, художественная гимнастика и другим видам спорта. Посещение соревнований в рамках фестиваля доступно для зрителей по билету, его стоимость — от 100 руб.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского 20 августа пройдет IX Летний фестиваль арт-проекта «Бомонд». На нем выступят солист Театра La Skala и «Урал Опера» Олег Бударацкий, солист «Урал Опера» Валерий Гордеев, солист Уральского государственного театра эстрады Сергей Аронов, солист Екатерининского оркестра Алексей Петров и другие артисты. В их исполнении прозвучат арии и дуэты из опер, оперетт, мюзиклов, романсы, русские, белорусские, цыганские народные песни, неаполитанские мелодии, поп- и рок-музыка. Посещение фестиваля бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Алексей Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Писатель Алексей Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге с 25 по 27 августа состоится международный книжный фестиваль «Красная строка». Более 130 российских издательств представят на фестивале свои книги. Перед читателями выступят такие писатели, как Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев», «Бывшая Ленина»), Леонид Юзефович («Самодержец пустыни», «Казароза»), Сергей Носов («Член общества, или Голодное время», «Фирс Фортинбрас»), Алексей Иванов («Сердце Пармы», «Тобол»). В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы, лекции и другие событиях. Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Пицца" Сергей Приказчиков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Лидер группы "Пицца" Сергей Приказчиков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На летней площадке концертного зала Tele-Club 25 августа состоится музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest. Гостей ждет выступление музыкальной группы Pizza, мото-шоу с каскадерами, кулинарные мастер-классы по сморребродам и другие события. Стоимость билета на фестиваль — от 2,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Коляда-театре 20 августа покажут новый спектакль Александра Балыкова «А(й)дол» по одноименной пьесе Евгения Перминова. Сюжет завязывается вокруг пропавшего из краеведческого музея артефакта, который неожиданно ожил и упал на киоск с квасом, едва не раздавив посетителей. Это спектакль-безумие, спектакль-сказка, однако, как и в любой сказке, здесь есть своя истина. Премьера постановки состоялась 24 июня в рамках XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Стоимость билета на спектакль — от 500 руб.

Малый драматический театр «Театрон» 25 августа презентует премьеру «А потанцевать?», представляющую танцевальное ревю из восьми эпизодов. Это история о любви, о способности чувствовать душу друг друга, об умении найти нужный ритм, чтобы поддерживать баланс не только в танце, но и в жизни. Режиссер-постановщик спектакля — Анастасия Глухова, в ролях: Наталья Гаренских и Константин Ларионов. Стоимость билета — от 500 руб.

В Свердловском академическом театре драмы 25 августа состоится премьера спектакля Владимира Панкова «Измена» по одноименной пьесе Леонида Зорина. По сюжету главная героиня Зара Петровна изменяет мужу с поэтом-песенником Валетовым. Ее супруг Рафаэлев, оскорбленный этой новостью, пытается защитить жену, требуя от Валетова невозможного. Действия разворачиваются в небольшом Покровске, который тщательно следит за развитием истории. Смысловые подтексты, аллюзии и реминисценции всплывают благодаря иронии и поэтичности пьесы драматурга и особому взгляду режиссера. Стоимость билета на спектакль — от 200 руб.

Подготовила Анастасия Таначева