Трассу Надым — Салехард обустроят придорожным сервисом

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на дороге Надым — Салехард появятся гостиницы и объекты общепита, рассказал глава региона Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Нового Уренгоя.

Губернатор отметил, что развитием сервиса на трассе должны заниматься предприниматели. «Округ будет помогать финансировать и готовить площадки, компенсировать вопросы, связанные с коммуникацией. Важно, чтобы дорога стала не только ровной, но и безопасной. А безопасной она станет, когда люди будут нормально отдыхать и отсыпаться»,— подчеркнул господин Артюхов.

Напомним, 13 августа губернатор ЯНАО отправился в традиционный автопробег от Салехарда до Ноябрьска. Господин Артюхов планирует проехать около 1,5 тыс. км и провести встречи с жителями 14 городов. Трассу Надым — Салехард, которая соединила западную часть региона с восточной, открыли в декабре 2020 года. В болотистой местности было построено 334 км дороги, 53 моста и 46 оленьих перегонов.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте