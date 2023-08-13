Губернатор Дмитрий Артюхов отправился в пятый автопробег по Ямалу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)Дмитрий Артюхов начал традиционный автопробег от Салехарда до Ноябрьска. Во всех городах на пути он планирует встретиться с их жителями и участниками специальной военной операции (СВО). Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Впереди — более тысячи километров за рулем. По пути заеду во все города, побываю в поселках и отдаленных микрорайонах. Оценю темпы и качество работ на стройках и дорогах. Программу строим с учетом ваших предложений»,— написал он.

Первый город, в котором остановится господин Артюхов, станет Надым. Губернатор оценит ход ремонтных работ дороги до Надыма и посетит ряд объектов в городе. В ближайшие два дня господин Артюхов проведет встречи с жителями Надымского района.

Глава Ямала совершает автопробег по автономному округу ежегодно с 2019 года. В прошлом августе он проехал 1,5 тыс. км и побывал в 13 населенных пунктах. Господин Артюхов ездит по автономному округу на автомобиле «Лада X-Ray».

Василий Алексеев

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