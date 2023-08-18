Власти Ленобласти потратят на рекламу службы по контракту более 3 млн рулей

Власти Ленинградской области ищут подрядчика для оказания услуг «по организации изготовления и распространения дополнительного тиража агитационных материалов, побуждающих граждан к службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации». На эти цели правительство региона готово потратить почти 3,3 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет составить плакаты и евробуклеты формата А4 общим тиражом 180 тыс. и 90 тыс. соответственно. Все работы по созданию агитационных материалов необходимо выполнить не позднее 20 ноября этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, петербургские власти, в свою очередь, потратят на рекламу контрактной службы 172 млн рублей.

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