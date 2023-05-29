Смольный потратит почти 180 млн рублей на рекламу контрактной службы

Власти Санкт-Петербурга потратят 172 млн руб. на рекламную кампанию по продвижению службы по контракту. Планируется, что объявления появятся в здравоохранительных учреждениях, транспорте и жилых домах. Это следует из медиаплана рекламной кампании, составленной городской администрацией.

Предполагается, что реклама появится более чем на 700 тумбах, экранах и дисплеях. Будет размещено 553 билборда, а также 1500 стикеров для вагонов метрополитена. На каждой из станций также пустят аудиорекламу о службе по контракту.

Реклама появится также на 1800 экранах трамваев и троллейбусов и на 2870 панелях автобусов. 10 плакатов появится на пяти петербургских вокзалах, по одному — на четырех автовокзалах, а также 20 — в аэропорту Пулково.

Во взрослых поликлиниках вывесят 168 плакатов, в 111 муниципальных образованиях должны будут лежать листовки с призывом подать заявление на службу по контракту. Кроме того, 5000 плакатов будет расклеено на фасадах жилых домов в Петербурге. Согласно плану, листовка будет висеть на каждом четвертом доме.

Закупка обойдется Смольному в 172 млн руб. Конкурс выиграли городские операторы наружной рекламы. Кроме физических объявлений, комитет по транспорту запустит информационную кампанию за 6 млн руб. в социальных сетях. Планируется, что реклама «о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту» будет показываться с 1 июля по 30 ноября совершеннолетним мужчинам из Петербурга.

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