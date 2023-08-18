Работникам госорганов, не являющимся госслужащими, повысят зарплаты на 5,5%

Зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, проиндексируют на 5,5% с 1 октября 2023 года. Их увеличат заведующим канцелярией, кассирам, комендантам, стенографистам, экспедиторам и представителям еще нескольких профессий.

Постановление правительства, которое увеличивает должностные оклады этих работников в 1,055 раза, уже подписано, сообщили журналистам в Минтруде. Повышение на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год, приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Мария Федотова