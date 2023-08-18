Летние кассовые сборы в кинотеатрах Китая побили рекорды без помощи Голливуда

Кассовые сборы в кинотеатрах в Китае за летний сезон достигли нового исторического рекорда, продажа билетов к сегодняшнему дню принесла 17,8 млрд юаней ($2,44 млрд). Предыдущий рекорд — 17,78 млрд юаней — был установлен летом 2019 года. С начала июня в Китае было продано 435 млн билетов в кинотеатры. При этом, как сообщает агентство Reuters, в текущем году наибольшим спросом у зрителей пользовались в первую очередь фильмы китайских киностудий, а не голливудских.

Так, четыре китайских фильма, включая триллер «Затерянный среди звезд» и криминальную драму «Больше никаких ставок», с начала лета собрали $274,7 млн. Молодежная комедия «Один-единственный» на тему спортивных танцев побила рекорд по кассовым сборам среди фильмов такой тематики, заработав $116,7 млн. При этом успешно завоевывающий мир фильм «Барби» в Китае собрал за месяц с начала показа $33,8 млн. А очередной фильм из франшизы «Миссия невыполнима», который в прокате уже более месяца, принес кинотеатрам всего $48 млн.

Алена Миклашевская