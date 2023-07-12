Дамбу полностью перекроют из-за реконструкции Кронштадтского шоссе

Дамбу в Санкт-Петербурге полностью перекроют в ночь на 13 июля из-за дорожных работ на Кронштадтском шоссе. Проезд будет недоступен в обоих направлениях, рассказали в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Движение перекроют по Финской и Невской стороне КЗС с 2 до 3 часов ночи из-за реконструкции транспортной развязки кольцевой автодороги (КАД) и Кронштадтского шоссе. Патрулировать перекрытия будут мобильные экипажи ГИБДД.

При этом выезд из Кронштадта по направлению к Бронке и Горской будет осуществляться в штатном режиме.

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