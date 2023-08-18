Фонд содействия кредитованию помог петербургскому бизнесу привлечь займы на 534 млн рублей

По итогам заседание совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса было одобрено шесть из семи поданных заявок на предоставление поручительства по выдаче займов на 267 млн рублей. Это позволит петербургскому бизнесу привлечь 534 млн рублей, сообщил 18 августа в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Как отметил представитель Смольного, в основном полученные займы пойдут на пополнение оборотных средств предприятий. Среди заемщиков —компании из Петербурга, задействованные в самых разных сферах: поставки инженерной сантехники, строительно-монтажные работы инженерных систем, торговля мебельной продукцией, транспортно-экспедиционные услуги и другие, рассказал господин Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный пообещал бизнесу возместить часть затрат на займы, полученные в пандемию.

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