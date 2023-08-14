Смольный пообещал бизнесу возместить часть затрат на займы, полученные в пандемию

Власти Санкт-Петербурга намерены предоставить субсидии субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат, связанных с полученными в период ковидных ограничений микрозаймами. Порядок предоставления таких субсидий обсуждался на рабочем совещании в Смольном 14 августа.

Как пояснили в городской администрации, предоставление субсидий в 2023 году является компенсацией погашенной задолженности предприятиям, сохранившим занятость. «Предприниматели, которые добросовестно выполнили обязательства, сохранили коллективы и погасили займы, теперь могут вернуть эти средства и направить их на развитие своих предприятий»,— прокомментировал данное решение губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Смольном напомнили, что в период пандемии в дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса городские власти утвердили собственный план дополнительных мероприятий. В частности, город через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса предоставлял займы от 50 тыс. до 5 млн рублей под 1-5% годовых на возобновление деятельности, выплату заработной платы и обязательные социальные отчисления. В общей сложности в 2020 году было предоставлено 562 таких займа на общую сумму 2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга осенью прошлого года решило докапитализировать Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд — до 10,3 млрд рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте