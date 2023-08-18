В порту Тамань прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

В отработке навыков приняли участие более 50 сотрудников аварийно-спасательных и оперативных служб компании «ОТЭКО» — оператора морских терминалов в порту Тамань, Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», подрядных организаций, обеспечивающих утилизацию отходов, а также 10 единиц специальной техники.

По условиям учений, в акватории терминала произошел разлив нефтепродуктов с танкера класса «Suezmax» дедвейтом около 150 тыс. тонн. В ходе учений было передано оповещение об условном разливе нефтепродуктов. К месту ЧС выдвинулись силы и средства аварийно-спасательных формирований, которые провели разведку, локализировали разлив и ликвидировали утечку нефтепродуктов с судна. Условные нефтепродукты собрали с поверхности воды, а сотрудники «Морспасслужбы» организовали защиту береговой полосы от возможного загрязнения.

В ходе учений отрабатывались навыки развертывания оборудования для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, локализация с помощью боновых заграждений, распыление сорбента на аварийный разлив нефти, развертывание емкостей временного хранения нефтепродуктов, сбор нефтепродуктов с помощью перекачивающих станций, вакуумных установок и шанцевого инструмента.

«Сотрудники аварийно-спасательных формирований и оперативных служб ОТЭКО в ходе учений показали высокий профессионализм и навыки. Мы очень внимательно относимся к вопросам экологической безопасности, заботимся о чистоте окружающей среды и Черного моря, где расположены наши терминалы»,— отметил директор по производственной безопасности ОТЭКО Александр Пивиков.

2023-й год объявлен в ОТЭКО Годом безопасности, что предусматривает проведение комплекса мероприятий и предполагает личный пример руководителей в следовании вопросам безопасности, проведение аудитов и обучение персонала. Регулярно проводятся Дни безопасности — встречи руководящего звена компании для комплексного анализа всех вопросов, от которых зависит жизнь и здоровье работников: от правил дорожного движения и бытового травматизма до вопросов экологической и производственной безопасности. Проходят тренинги «Защитное вождение» для водителей корпоративного автотранспорта и «Расследование причин происшествий» для руководителей — от начальников линейных участков до топ-менеджмента.

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