СКР обвинил прокуратуру в затягивании дела о гибели девочки из-за ливня в Ростове

Действия прокуратуры не позволили добиться наказания для экс-заместителя главы Ростова Сергея Кузнецова, из-за халатности которого, по версии следствия, в 2016 году во время ливня утонула 14-летняя ростовчанка, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Следственного комитета России (СКР). Таким образом СКР отреагировал на критику в связи с затянувшимся процессом привлечения к уголовной ответственности экс-заместителя главы Ростова Сергея Кузнецова.

В 2016 году во время ливня утонула 14-летняя ростовчанка, по версии следствия, это произошло из-за халатности Сергея Кузнецова. Чиновника обвинили в том, что он не принял мер по предупреждению последствий ЧС, а позже сфальсифицировал документ о проделанной работе по этой линии.

Сегодня, спустя семь лет после происшествия, Ленинский районный суд Ростова прекратил дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как отмечается в сообщении СКР, уголовное дело было тщательно расследовано и в 2019 году направлено заместителю генерального прокурора Андрею Кикотю для утверждения обвинительного заключения. «Однако он не усмотрел причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступившими тяжкими последствиями, вернув уголовное дело для производства дополнительного следствия. Впоследствии аналогичное решение Кикоть принял и при повторном направлении ему уголовного дела»,— отметили в СКР.

Затем уголовное дело было передано в аппарат главного следственного управления, а в дальнейшем направлено в генеральную прокуратуру, где обвинительное заключение все-таки утвердил первый заместителем генерального прокурора РФ. «При этом фактические обстоятельства дела, касающиеся наличия причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступившими последствиями, не менялись»,— подчеркивают в СКР.

В СКР считают, что принцип неотвратимости наказания мог быть реализован еще в 2019 году, задолго до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, однако действия надзорного ведомства фактически не позволили сделать этого.

Кристина Федичкина