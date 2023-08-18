Суд прекратил дело о гибели школьницы в Ростове во время ливня в 2016 году

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону прекратил уголовное дело экс-заместителя главы Ростова Сергея Кузнецова, из-за халатности которого, как считает обвинение, в 2016 году во время ливня утонула 14-летняя ростовчанка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-службы Администрации Ростова-на-Дону

Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, пояснили в суде.

По версии обвинения, чиновник не принял мер по предупреждению последствий ЧС, а позже сфальсифицировал документ о проделанной работе по этой линии. Сергей Кузнецов свою вину не признал.

Подробнее о судебном процессе читайте в тексте «Годы смыли дело»

Кристина Федичкина