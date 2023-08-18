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«Росводоканал Краснодар» построил сети для ЖК «Гулливер»

«Прокладка сетей водоснабжения была осложнена прохождением трубопровода непосредственно под проезжей частью. Поэтому использовалась современная технология горизонтально направленного бурения, которая позволяет проводить работы с минимальным ущербом для городского ландшафта,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— На сегодняшний день выполнено строительство 1420 метров пластикового трубопровода диаметром 280 мм с высокими техническими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Сейчас специалисты выполняют строительство новых колодцев с устройством запорно-регулирующей арматуры».

В целях удобства абонентов мероприятия проведены без отключения от услуг водоснабжения.

Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой современный 24-этажный жилой дом с витражным остеклением, предусматривающий собственную инфраструктуру, включающую детский центр и поликлинику.

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