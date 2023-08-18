День города, лунная миссия и эквадорские скоморохи

В выходные Нижний Новгород будет праздновать День города с проведением концертов на различных площадках. О наиболее заметных культурных событиях следующей недели — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко во время выступления
Фото: vk.com/thehatters, vk.com / thehatters
19 августа в День города во всех районах Нижнего Новгорода состоятся концерты. На открытых площадках выступят Егор Крид, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Натали и Лада Дэнс, группы The Hatters, «Кар-Мэн», Pizza и «Градусы».
19 августа в Саду изобретателей на улице Короленко, 17 пройдет показ видеоверсии петербургского музыкального шоу «Классика на Дворцовой». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.
19 августа в парке «Швейцария» пройдет фестиваль уличных театров «Улица». В нем участвуют десять театральных коллективов из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Смоленской области и Татарстана. Впервые наш город посетит труппа из Эквадора. Фестиваль откроется спектаклем «Monsters» петербургского театра «Странствующие куклы господина Пежо». Вход свободный.
Актеры уличного театра «Аспектр» из Санкт-Петербурга
Фото: vk.com / theatre.aspektr
23 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В откроется выставка «Барахолка» от дуэта художников «Той» о необычной жизни обычных вещей. В экспозиции — около 100 предметов, созданных на основе личной биографии, услышанных историй и житейских наблюдений. Все экспонаты отсылают к эстетике блошиных рынков. Билет 300 руб.
25 августа в «Планетарии №1» парка «Швейцария» лектор Николай Лапин расскажет о станции «Луна-25», запуск которой состоялся 11 августа. Цель миссии — изучение остаточного лунного грунта, который, как губка, впитывает в себя все, что прилетает из космоса. Необходима предварительная регистрация.
Инсталляция фестиваля Intervals
Фото: организаторы фестиваля Intervals
25 августа в Нижнем Новгороде открывается международный фестиваль медиаискусства Intervals. Масштабные инсталляции украсят места в историческом центре города. Участвуют художники из Китая, Японии, Испании, Австралии, Индонезии. На концерте-открытии фестиваля в Milo Club на Зеленском съезде, 8 споет поп-певица Сюзанна. Стоимость билетов на ее выступление 1,9 тыс. руб.
25 августа в «Арсенале» откроется выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова». В экспозиции — графические работы, посвященные художникам концептуального направления и поставангардистам Лианозовской группы. Билет 100-250 руб.