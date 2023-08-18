День города, лунная миссия и эквадорские скоморохи

В выходные Нижний Новгород будет праздновать День города с проведением концертов на различных площадках. О наиболее заметных культурных событиях следующей недели — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко во время выступления

Фото: vk.com/thehatters, vk.com / thehatters Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко во время выступления

Фото: vk.com/thehatters, vk.com / thehatters

19 августа в День города во всех районах Нижнего Новгорода состоятся концерты. На открытых площадках выступят Егор Крид, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Натали и Лада Дэнс, группы The Hatters, «Кар-Мэн», Pizza и «Градусы».

19 августа в Саду изобретателей на улице Короленко, 17 пройдет показ видеоверсии петербургского музыкального шоу «Классика на Дворцовой». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

19 августа в парке «Швейцария» пройдет фестиваль уличных театров «Улица». В нем участвуют десять театральных коллективов из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Смоленской области и Татарстана. Впервые наш город посетит труппа из Эквадора. Фестиваль откроется спектаклем «Monsters» петербургского театра «Странствующие куклы господина Пежо». Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры уличного театра «Аспектр» из Санкт-Петербурга

Фото: vk.com / theatre.aspektr Актеры уличного театра «Аспектр» из Санкт-Петербурга

Фото: vk.com / theatre.aspektr

23 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В откроется выставка «Барахолка» от дуэта художников «Той» о необычной жизни обычных вещей. В экспозиции — около 100 предметов, созданных на основе личной биографии, услышанных историй и житейских наблюдений. Все экспонаты отсылают к эстетике блошиных рынков. Билет 300 руб.

25 августа в «Планетарии №1» парка «Швейцария» лектор Николай Лапин расскажет о станции «Луна-25», запуск которой состоялся 11 августа. Цель миссии — изучение остаточного лунного грунта, который, как губка, впитывает в себя все, что прилетает из космоса. Необходима предварительная регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция фестиваля Intervals

Фото: организаторы фестиваля Intervals Инсталляция фестиваля Intervals

Фото: организаторы фестиваля Intervals

25 августа в Нижнем Новгороде открывается международный фестиваль медиаискусства Intervals. Масштабные инсталляции украсят места в историческом центре города. Участвуют художники из Китая, Японии, Испании, Австралии, Индонезии. На концерте-открытии фестиваля в Milo Club на Зеленском съезде, 8 споет поп-певица Сюзанна. Стоимость билетов на ее выступление 1,9 тыс. руб.

25 августа в «Арсенале» откроется выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова». В экспозиции — графические работы, посвященные художникам концептуального направления и поставангардистам Лианозовской группы. Билет 100-250 руб.

Подготовила Елена Ковалева