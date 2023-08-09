Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Hatters, «Градусы» и Егор Крид выступят в Нижнем Новгороде на Дне города

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опубликовал часть программы празднования Дня города, который в этом году отмечается в субботу 19 августа. Концерты запланированы во всех районах, вход свободный.

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

  • На площади Минина в Нижегородском районе выступит певец Егор Крид;
  • На парковке у ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе — певец Дмитрий Маликов;
  • В парке «Швейцария» в Приокском районе — певец Стас Пьеха;
  • На площади Буревестника в Сормовском районе — группа The Hatters;
  • На стадионе «Нижний Новгород» в Канавинском районе — группа «Кар-Мэн» и певица Лада Дэнс;
  • В ФОКе «Юность» в Московском районе — певица Натали;
  • Около кинотеатра «Россия» в Ленинском районе — группа Pizza;
  • На парковке на главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе — группа «Градусы».

19 августа Нижний Новгород отметит 802 года с момента основания. В этом году праздник пройдет под девизом «Город, в котором чувствуешь жизнь».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...