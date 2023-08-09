The Hatters, «Градусы» и Егор Крид выступят в Нижнем Новгороде на Дне города

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опубликовал часть программы празднования Дня города, который в этом году отмечается в субботу 19 августа. Концерты запланированы во всех районах, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

На площади Минина в Нижегородском районе выступит певец Егор Крид;

выступит певец Егор Крид; На парковке у ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе — певец Дмитрий Маликов;

— певец Дмитрий Маликов; В парке «Швейцария» в Приокском районе — певец Стас Пьеха;

— певец Стас Пьеха; На площади Буревестника в Сормовском районе — группа The Hatters;

— группа The Hatters; На стадионе «Нижний Новгород» в Канавинском районе — группа «Кар-Мэн» и певица Лада Дэнс;

— группа «Кар-Мэн» и певица Лада Дэнс; В ФОКе «Юность» в Московском районе — певица Натали;

— певица Натали; Около кинотеатра «Россия» в Ленинском районе — группа Pizza;

— группа Pizza; На парковке на главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе — группа «Градусы».

19 августа Нижний Новгород отметит 802 года с момента основания. В этом году праздник пройдет под девизом «Город, в котором чувствуешь жизнь».