В Геленджике локализовали крупный пожар в сосновом лесу

Крупный природный пожар, который вспыхнул на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике, локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По данным ведомства, горит лесная подстилка на площади 2,7 га.

«К тушению привлечено более 70 человек и 22 единицы техники»,— уточнили в ведомстве.

Ранее глава курорта Алексей Богодистов рассказал в своем Telegram-канале, что возгорание на территории садового товарищества произошло по вине человека. По его данным, огонь распространился на площади 1 га. Пострадавших нет.

СНТ «Сосновое» расположено на берегу Черного моря, покрытом реликтовыми пицундскими соснами.

Анастасия Донскова

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