В Петербурге ушла с должности зампред КИО Мария Мельникова

Свою работу в администрации Санкт-Петербурга прекратила заместитель председателя комитета имущественных отношений Мария Мельникова. Об этом со ссылкой на официального представителя КИО 18 августа сообщает «Закс.ру». Уточняется, что чиновница покинула комитет накануне, 17 августа.

Госпожа Мельникова работала в комитете имущественных отношений с августа 2020 года. На посту зампреда КИО она координировала деятельность нормативно-методического управления и Управления мониторинга, анализа и межведомственного взаимодействия. Также зону ее ответственности входила координация работы правового управления.

В 1996 — 2012 годах Мария Мельникова трудилась в органах регистрации прав на недвижимое имущество Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А до этого в течение восьми лет проработала в Минюсте. В частности, занимала должность советника министра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также ушел с должности заместитель председателя комитета по образованию Михаил Пучков.

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